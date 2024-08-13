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Депутат Алтухов: ГОСТ для блогеров в России вводится по серьезным причинам

Депутат Алтухов: ГОСТ для блогеров в России вводится по серьезным причинам

В России разрабатывают специальный ГОСТ для блогеров. Это необходимо для утверждения требований, которые должны предъявляться к качеству любого вида товаров и услуг, объяснил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

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