Мировое обозрение

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Новый альбом Канье Уэста выйдет на аппаратном плеере с функциями редактирования треков

Новый альбом Канье Уэста выйдет на аппаратном плеере с функциями редактирования треков

Канье Уэст представил новое музыкальное устройство под названием Donda Stem Player, которое позволит пользователям «настроить любую песню».

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