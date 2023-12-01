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Тренер сборной Медиалиги Курбанов: не знаем, как сыграет сборная Первой лиги

Тренер сборной Медиалиги Курбанов: не знаем, как сыграет сборная Первой лиги

Один из тренеров сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов в комментарии для "Газеты.Ru" рассказал о том, как разделяются обязанности в тренерском штабе сборной МФЛ, которой предстоит провести матч против сборной команды игроков Первой лиги.

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