Тренер сборной Медиалиги Курбанов: не знаем, как сыграет сборная Первой лиги

Один из тренеров сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов в комментарии для "Газеты.Ru" рассказал о том, как разделяются обязанности в тренерском штабе сборной МФЛ, которой предстоит провести матч против сборной команды игроков Первой лиги.
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