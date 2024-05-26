Песков назвал Путина трудоголиком, заканчивающим работать за полночь

Президент России Владимир Путин заканчивает рабочий день после полуночи, а начинает — ранним утром. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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