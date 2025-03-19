Политика как он...
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Политика как она есть

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Песков: Путин не отменял команду прекратить удары по энергообъектам Украины

Песков: Путин не отменял команду прекратить удары по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопреки провокациям со стороны Киева Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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