Песков: Путин не отменял команду прекратить удары по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопреки провокациям со стороны Киева Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
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