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ВС РФ крушат ВСУ в огневом мешке на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 13.09.23 г.

ВС РФ крушат ВСУ в огневом мешке на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 13.09.23 г.

Интерактивная карта СВО России сегодня. Новости с фронтов и события к утру 13.09.2023 г.: ВС РФ крушат ВСУ в огневом мешке на Запорожском направлении, нанося неожиданные удары во фланг наступающей под Ореховом группировки врага.

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