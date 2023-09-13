ВС РФ крушат ВСУ в огневом мешке на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 13.09.23 г.

Интерактивная карта СВО России сегодня. Новости с фронтов и события к утру 13.09.2023 г.: ВС РФ крушат ВСУ в огневом мешке на Запорожском направлении, нанося неожиданные удары во фланг наступающей под Ореховом группировки врага.