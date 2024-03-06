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Добрый Мир

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ЕК: прекращение транзита газа РФ через Украину грозит ЕС «наихудшим сценарием»

ЕК: прекращение транзита газа РФ через Украину грозит ЕС «наихудшим сценарием»

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