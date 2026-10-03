Кайзер заявила, что президентом Германии может стать женщина из восточных земель

Уполномоченный правительства ФРГ по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных немецких земель.
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