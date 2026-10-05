История Хазанова и Латвии: когда любовь к чужому берегу не становится гарантией принятия Елена ГалицкаяГеннадий Хазанов долгие годы считал Латвию одним из самых комфортных мест для жизни.
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