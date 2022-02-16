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Компания Denso примет участие в финансировании строительства предприятия TSMC в Японии

Компания Denso примет участие в финансировании строительства предприятия TSMC в Японии

К концу 2024 года должно начать выдавать продукцию предприятие TSMC на юге Японии, строительство которого будет субсидироваться властями, но в роли инвесторов одновременно выступят компании Sony и Denso.

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