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СберСтрахование представила на ПМЭФ свою концепцию предотвращения рисков

СберСтрахование представила на ПМЭФ свою концепцию предотвращения рисков

Благодаря знаниям о человеке искусственный интеллект может проанализировать персональные риски, подсказать, где стоит усилить страховую защиту и дать инструкцию к конкретным действиям, чтобы обезопасить себя в той или иной ситуации — на этих возможностях строит свою концепцию risk prevention СберСтрахование, рассказал генеральный директор компании Михаил Волков.

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