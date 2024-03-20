Екатеринбуржцев убедительно просят больше не ходить на лед

Утром в Екатеринбурге прошел профилактический рейд по берегу Городского пруда. В нем приняли участие представители управления МВД России по городу Екатеринбургу, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Свердловской области, Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона, администрации города Екатеринбурга и инспекторы Службы заказчика Верх-Исетского района.