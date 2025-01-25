Трудный разговор прошел между Трампом и премьером одной европейской страны

Фредриксен провела трудный разговор с Трампом из-за Гренландии Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела «очень плохой» телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных европейских чиновников.
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