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Полицейские обнаружили и изъяли у жителей Приморского края более 1700 кустов конопли

На территории Приморского края проходит оперативно-профилактическая операция «Мак - 2023», направленная на выявление незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли.

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