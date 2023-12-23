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Источник РИА «Новости» в МИД: отсутствие реакции ОБСЕ доказало постановку в Буче

Источник РИА «Новости» в МИД: отсутствие реакции ОБСЕ доказало постановку в Буче

Молчание и бездействие руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций, уполномоченных отслеживать ситуацию на Украине, стало доказательством постановочного характера событий в украинском городе Буча.

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