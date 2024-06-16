Так называемая мирная конференция: провал встречи западных лидеров в Швейцарии

Что с полномочиями тех, кто подписывает документы с той стороны, на Западе. На этой неделе состоялся саммит «Большой семерки» в Италии, куда, естественно, пригласили Зеленского и наобещали ему еще 50 миллиардов евро.
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