В Венгрии заявили об опасности перевода промышленности ЕС на военные рельсы

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил опасения относительно предложения главы Евросовета Шарля Мишеля, которое связано с переводом экономики ЕС на военные рельсы в условиях украинского кризиса.
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