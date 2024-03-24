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В Венгрии заявили об опасности перевода промышленности ЕС на военные рельсы

В Венгрии заявили об опасности перевода промышленности ЕС на военные рельсы

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил опасения относительно предложения главы Евросовета Шарля Мишеля, которое связано с переводом экономики ЕС на военные рельсы в условиях украинского кризиса.

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