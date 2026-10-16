MG B2016+112 — далекая радиояркая система, свет от которой шел до нас примерно 11,9 миллиарда лет. Астрономы видят ее необычайно хорошо благодаря гравитационному линзированию: массивная галактика на переднем плане искривляет и усиливает излучение далекого источника, создавая три различных изображения — A, B и C.