Может ли российская армия обойтись без бомбардировочной авиации?

Одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулась российская армия в ходе спецоперации, является невозможность полноценно господствовать в небе над Украиной, чему препятствует огромное количество ПЗРК иностранного производства, а также ЗРК, имеющихся на вооружении ВСУ.