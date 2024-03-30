Глава Минобороны Азербайджана поручил увеличить интенсивность учений в армии

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе прошедшего в Центральном командном пункте ВС республики служебного совещания поручил увеличить интенсивность учений и практических занятий в подразделениях вооруженных сил страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии