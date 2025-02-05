Экономия бюджета не изменит образовательные программы Индонезии — министр

Нацеленность на экономию бюджета, инициированная президентом Индонезии Прабово Субианто, не повлияет на стратегические программы в сфере образования, 5 февраля приводит слова министра начального и среднего образования Абдула Мути агентство ANTARA.
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