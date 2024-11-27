🇺🇸🇺🇦 Занятный культурный гайд был разработан культурным и лингвистическим центром ВВС США для облегчения понимания и адаптации военнослужащих и гражданского персонала ВВС США на территории Украины.
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🇺🇸🇺🇦 Занятный культурный гайд был разработан культурным и лингвистическим центром ВВС США для облегчения понимания и адаптации военнослужащих и гражданского персонала ВВС США на территории Украины.
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