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Китай

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Конкурс "Китайский язык -- это мост" среди школьников состоялся во Владивостоке

Владивосток, 10 апреля /Синьхуа/ -- Во вторник в актовом зале Международной лингвистической школы города Владивостока прошел конкурс на знание китайского языка среди учащихся средних специальных и общеобразовательных учреждений Владивостокского консульского округа "Китайский язык -- это мост".

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