«Всегда были готовы к переговорам»: Путин приветствует стремление стран к урегулированию

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что РФ всегда была готова к переговорам. Глава государства приветствует стремление США, Китая и других стран к справедливому урегулированию украинского конфликта.
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