Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

На турнире в Тунисе игрока сняли с матча за то, что он «ругал ислам»

На турнире ITF в Тунисе игрока дисквалифицировали с матча за недовольство намазом. В полуфинале соревнований в Монастире француз Николя Тепмак вел 6:2, 2:0 против Андреа Бакалони.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх