За пьяную езду на мотоблоке крымчанин получил реальный срок

За управление мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения крымчанин отправится в колонию.Ранее привлечённый к уголовной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения житель Красноперекопска весной текущего года вновь сел за руль, будучи пьяным.
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