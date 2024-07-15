За пьяную езду на мотоблоке крымчанин получил реальный срок

За управление мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения крымчанин отправится в колонию.Ранее привлечённый к уголовной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения житель Красноперекопска весной текущего года вновь сел за руль, будучи пьяным.