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Холодильник 1963 года выпуска был продуман лучше большинства современных. Видео как он бы устроен

Холодильник 1963 года выпуска был продуман лучше большинства современных. Видео как он бы устроен

На распродаже ретро-техники мужчина обратил внимание на холодильник 1963 года выпуска. Даже беглый осмотр настолько его впечатлил, что он снял небольшой видеообзор: холодильник выглядит практичнее и в чем-то даже лучше современных моделей.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А чО сейчас такую замечательность не выпускают?  Во спросом бы пользовался! И цена копеечная, всего каких-то  несчастных 42 тысячи российских рублей!
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16 час.
Бендер Задунайский
Почти 450000 ₽ . Однако!
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13 час.

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