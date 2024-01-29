Холодильник 1963 года выпуска был продуман лучше большинства современных. Видео как он бы устроен

На распродаже ретро-техники мужчина обратил внимание на холодильник 1963 года выпуска. Даже беглый осмотр настолько его впечатлил, что он снял небольшой видеообзор: холодильник выглядит практичнее и в чем-то даже лучше современных моделей.
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