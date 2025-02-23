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Алина Загитова призналась, что завершила профессиональную карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила, что завершила карьеру в 2019 году. «После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, всё так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей.

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