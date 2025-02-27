«Лангольеры» против Starlink Несмотря на предполагаемое улучшение отношений между Россией и США, ситуация на Украине по-прежнему остаётся тревожной – вряд ли кто-то может достоверно прогнозировать, в какую сторону она повернёт и в какой момент.
«Лангольеры» против Starlink
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Выводить на орбиту кубсаты и ебаш..ь америкосские спутники!!! А говорить что эо не мы, это возмутительно!! Пусть доказывают, улики собирают в космосе!!
Ответить
15 час.
Сергей
А лучше сбивать все америконское и валить на инопланетян!!!
Ответить
15 час.
Сергей
Типа даже инопланетяне нелюбят пидаров!!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии