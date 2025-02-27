«Лангольеры» против Starlink

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Комментарии
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Сергей
Выводить на орбиту кубсаты и ебаш..ь америкосские спутники!!! А говорить что эо не мы, это возмутительно!! Пусть доказывают, улики собирают в космосе!!
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15 час.
Сергей
А лучше сбивать все америконское и валить на инопланетян!!!
Ответить
15 час.
Сергей
Типа даже инопланетяне нелюбят пидаров!!
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15 час.
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