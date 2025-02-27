«Лангольеры» против Starlink Несмотря на предполагаемое улучшение отношений между Россией и США, ситуация на Украине по-прежнему остаётся тревожной – вряд ли кто-то может достоверно прогнозировать, в какую сторону она повернёт и в какой момент.