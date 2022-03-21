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Газизов о судах со «Спартаком»: «Не хочу, чтобы казалось, что кто-то сказал «пошел вон», и я, поджав хвост, убежал. Хочу добиться правды»

Шамиль Газизов рассказал о судах со «Спартаком». – Вы требовали признать незаконным увольнение из этого клуба, была претензия на 400 миллионов рублей.

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