Турецкие авиакомпании после угроз Зеленского начали отменять рейсы в Россию

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начала отменять рейсы в Россию на фоне угроз Зеленского атаковать российскую гражданскую авиацию.
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