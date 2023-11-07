В новосибирском детсаду рассказали, что будет с обвиненной в избении детей воспиталем

В "Горностае" рассчитывают, что окончательно разрешат инцидент на следующей неделе В детском саду образовательного центра "Горностай" прокомментировали инцидент с воспитательницей, которую родители обвинили в жестокости к детям.
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