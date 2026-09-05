Наваристая каша с мясом впрок. Готовим без автоклава, хранится несколько месяцев

Приготовление домашних мясных консервов с крупой в духовке — практичный способ заготовить сытную готовую еду впрок без использования автоклава.
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