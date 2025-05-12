Раскол партии мира в Кремле. Не играли за добро. «Мир без войны — безработица».

В последние дни в «партии мира» наблюдается внутренний раскол, вызванный осознанием, что скорое завершение конфликта может привести к значительным финансовым и карьерным потерям даже для тех, кто искренне/формально выступал за дипломатическое решение.
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