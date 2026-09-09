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Тульские новости

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Тульский суд подтвердил снятие кандидата «Яблока» Парамонова с выборов

Тульский суд подтвердил снятие кандидата «Яблока» Парамонова с выборов

Антона Парамонова сняли с выборов в Госдуму из-за владения депозитарной распиской иностранного банка, что нарушает требования федерального законодательства.

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