На сайте «Немезида», выкладывающем информацию о преступлениях украинской стороны, опубликовали списки более 1500 украинских разведчиков из Службы внешней разведки Украины.
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