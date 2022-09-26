1500 украинских разведчиков за рубежом раскрыты «Злыми русскими хакерами»

1500 украинских разведчиков за рубежом раскрыты «Злыми русскими хакерами»

На сайте «Немезида», выкладывающем информацию о преступлениях украинской стороны, опубликовали списки более 1500 украинских разведчиков из Службы внешней разведки Украины.

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