«Зенит» снова засудили? Разбор скандальных решений рефери

Спорно!В центральном матче тура «Локомотив» еще в первом тайме открыл счет против «Зенита». На 18-й минуте нападающий москвичей Александр Руденко получил мяч в штрафной площади соперника и точно с левой пробил в дальний угол.
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