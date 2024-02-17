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Узбекистан присоединился к антироссийским санкциям

Узбекистан присоединился к антироссийским санкциям

Узбекистан присоединяется к финансовым санкциям против России. Фигурантами этих личных санкций стали 11 тыс.

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Комментарии
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СД
Семен Дремин
Каждому узбеку по узбечке.Может тогда головой будет думать.................................
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53 мин.
Людмила Свириденко
Какая прелесть! И что теперь делать с узбекскими незаменимыми? Хуснуллин с Титовым подскажут? Ах, им всё равно... Ну-ну!
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31 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Эти узбек3,14здонские деятели уже не знают как России навредить! А теперь под каблуком бидона-пиндоса, вот и пусть забирают своих &quot;незаменимых&quot; в пиндостан по &quot;комсомольской путёвки&quot; поднимать экономику дяди сэма!!! А если без юмора, дельцы-рабовладельцы делают бабло не только на этих импортных, но и на НАРУШЕНИИ КОНСТИТУЦИИ, ТК РФ, я не говорю уже об нарушении интересов коренного народа России,  они ещё и увеличивают концентрацию этих своих &quot;гостей&quot;, которых НАРОД НЕ ЗВАЛ, и эта армия уже составляет от 16 до 25 миллионов по разным источникам, ведь никто эту сЭкретную информацию не рассекречивает (Почему?),  интересно и когда жахнет эта этноармия!!!??? На выборах Президента!? Власть РОДНАЯ ЧТО ЖДЁМ!!!??? УЖЕ ТАМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ!!!! НАС РОССИЯН ПРОВЕРЯЮТ НА ВШИВОСТЬ, ТО ЕСТЬ ПРАВОЦИРУЮТ!!!??? А? ВСЕХ ДОМОЙ, НАДОЕЛИ УЖЕ АППЕТИТЫ НАШИХ СКРОМНЫХ ЧИНОВНИКОВ И ОБАЛДЕВШИХ ОТ ПРИБЫЛИ БАЕВСМЕНОВ, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ, которые работают на &quot;благо&quot; НАРОДА РОССИИ,  А ПОТОМ БЕГУТ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ ОТ &quot;РОДНОЙ&quot; РОССИИ, А ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ПРОЧИМ, КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У НАРОДА КОРЕННОГО И У РОССИИ?
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4 мин.

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