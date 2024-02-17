Узбекистан присоединился к антироссийским санкциям

МП

Михаил Пантюхин

Эти узбек3,14здонские деятели уже не знают как России навредить! А теперь под каблуком бидона-пиндоса, вот и пусть забирают своих "незаменимых" в пиндостан по "комсомольской путёвки" поднимать экономику дяди сэма!!! А если без юмора, дельцы-рабовладельцы делают бабло не только на этих импортных, но и на НАРУШЕНИИ КОНСТИТУЦИИ, ТК РФ, я не говорю уже об нарушении интересов коренного народа России, они ещё и увеличивают концентрацию этих своих "гостей", которых НАРОД НЕ ЗВАЛ, и эта армия уже составляет от 16 до 25 миллионов по разным источникам, ведь никто эту сЭкретную информацию не рассекречивает (Почему?), интересно и когда жахнет эта этноармия!!!??? На выборах Президента!? Власть РОДНАЯ ЧТО ЖДЁМ!!!??? УЖЕ ТАМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ!!!! НАС РОССИЯН ПРОВЕРЯЮТ НА ВШИВОСТЬ, ТО ЕСТЬ ПРАВОЦИРУЮТ!!!??? А? ВСЕХ ДОМОЙ, НАДОЕЛИ УЖЕ АППЕТИТЫ НАШИХ СКРОМНЫХ ЧИНОВНИКОВ И ОБАЛДЕВШИХ ОТ ПРИБЫЛИ БАЕВСМЕНОВ, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ, которые работают на "благо" НАРОДА РОССИИ, А ПОТОМ БЕГУТ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ ОТ "РОДНОЙ" РОССИИ, А ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ПРОЧИМ, КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У НАРОДА КОРЕННОГО И У РОССИИ?