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Всё о женщинах

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Шёлкова головушка: правила зимнего ухода за волосами

Шёлкова головушка: правила зимнего ухода за волосами

С приходом зимних холодов наступает неблагоприятный период для ваших волос. Дома из-за отопления воздух становиться чрезвычайно сухим, поэтому он лишает волосы влаги, да и к тому же электризует их, а на улице свой удар наносит зимний мороз.

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