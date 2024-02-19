Шёлкова головушка: правила зимнего ухода за волосами

С приходом зимних холодов наступает неблагоприятный период для ваших волос. Дома из-за отопления воздух становиться чрезвычайно сухим, поэтому он лишает волосы влаги, да и к тому же электризует их, а на улице свой удар наносит зимний мороз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии