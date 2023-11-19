Во Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий, выражают соболезнования родным и близким погибших и напоминают водителям и пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения.
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