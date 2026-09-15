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Проверьте себя: 72% россиян хотя бы раз теряли деньги из-за этой ошибки

Почти три четверти россиян хотя бы раз теряли деньги из-за подписки, о которой успели забыть. Небольшие списания легко не замечать месяцами, а простое удаление приложения проблему не решает.

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