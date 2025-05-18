Украина затравила связанных с Россией участников Евровидения

REUTERS/Denis Balibouse Финал Евровидения затмила сурдопереводчица из Финляндии, которая довольно вызывающий номер финской артистки смогла превратить в собственный перфоманс, где и экспрессия была, и выглядело это без провокации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии