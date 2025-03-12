Названы сроки начала продаж УАЗа Профи и Патриот с новыми дизелем и коробкой

Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин в ходе большого интервью рассказал о сроках появления моделей УАЗ, оснащенных новым дизельным мотором и 6-ступенчатыми механическими коробками передач.
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