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Китай

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Китай готов укреплять институциональное сотрудничество с Казахстаном

Астана, 27 ноября /Синьхуа/ -- Китай готов работать вместе с Казахстаном над повышением роли институциональной платформы их комитета по сотрудничеству и укреплением обменов и контактов между подкомитетами, чтобы придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.

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