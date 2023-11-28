Китай готов укреплять институциональное сотрудничество с Казахстаном

Астана, 27 ноября /Синьхуа/ -- Китай готов работать вместе с Казахстаном над повышением роли институциональной платформы их комитета по сотрудничеству и укреплением обменов и контактов между подкомитетами, чтобы придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству.