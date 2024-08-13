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Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым

Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым

Подлесный:  © Пресс-служба президента Украины  Многие эксперты утверждают, что изрезанная линия фронта говорит о том, что у ВСУ иссякли резервы и они не способны наносить фланговые удары по прорвавшимся частям российской армии Однако военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный не согласен с этой позицией.

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