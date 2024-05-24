В Петербурге стартовал интерактивный проект "Россия - миру!"

Накануне в Санкт-Петербурге стартовал интерактивный проект «Россия - миру!». Эта мультимедийная выставка расскажет гостям об открытиях российских ученых и о том, как эти достижения используются в современной жизни.
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