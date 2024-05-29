Телохранительница Дженнифер Лопес неожиданно прославилась в сети после Каннского кинофестиваля

На прошедшей церемонии в Каннах, посвященной премьере нового фильма "Атлас", в котором Лопес исполнила одну из ключевых ролей, всеобщее внимание было направлено не на саму артистку, а на её телохранителя.
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