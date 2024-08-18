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Украинский пленный: ВСУ угрожали ударить "Градом" по своим при отступлении

Украинский пленный: ВСУ угрожали ударить "Градом" по своим при отступлении

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке отступления военнослужащих угрожает ударить по ним из реактивной системы залпового огня "Град", сообщил пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский.

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