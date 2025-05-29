Картофельный кризис: почему в России подскочили цены и когда ждать облегчения Ирина ВальковаРост цен на картофель встревожил россиян — продукт, традиционно считавшийся доступным и «народным», внезапно стал рекордсменом по удорожанию.
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