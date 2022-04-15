Токио собирает данные о запусках ракет «Калибр» с подлодок РФ в Японском море

Власти Японии «с озабоченностью собирают информацию» о недавних пусках крылатых ракет «Калибр», которые выполнили в акватории Японского моря подлодки Тихоокеанского флота РФ, заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны страны Нобуо Киси.